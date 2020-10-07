У Трампа нашли антитела к коронавирусу

У президента США Дональда Трампа нашли антитела к коронавирусу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доктора Белого дома Шона Конли.

Известно, что у американского лидера нет симптомов болезни, в частности, лихорадки, более четырех суток, и он не нуждается в дополнительном источнике кислорода.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Конли подчеркивал, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления, проводя необходимую работу. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. Он также подтвердил, что примет участие в предвыборных дебатах со своим оппонентом от Демократической партии США Джо Байденом.

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