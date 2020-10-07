В США возмутились слишком хорошим здоровьем Трампа

Здоровье 74-летнего президента США Дональда Трампа являлось предметом пристального внимания общественности еще задолго до оглашения им положительного результата на коронавирус. В то время как одни восхищаются отличным самочувствием американского лидера, у других слишком хорошее здоровье Трампа вызывает недоверие и возмущение. На разделившиеся мнения обратили внимание журналисты из ABC News.

Трамп всегда стремился создать определенный имидж — уверенного, щеголеватого, готового к съемке финансиста и телезвезды с сияющей улыбкой, загорелой кожей и идеальной прической, отмечают журналисты. По словам его сына Дональда Трампа-младшего, даже он никогда не видел отца действительно больным. «Мне 42 года. Я не знаю, видел ли я его когда-либо больным гриппом или чем-то еще», — сказал он.

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Однако критики уверены, что Трамп часто пытался скрыть истинные подробности о состоянии своего здоровья, особенно во время предвыборной гонки 2016 года и в первый срок своего президентства. «Я считаю свое здоровье, выносливость и силу одними из своих главных достоинств», — писал тогда еще кандидат в президенты США в Twitter во время кампании 2016 года.

«Вот почему мы находимся в том ужасном месте, в котором находимся», — заявила Мэри Трамп, племянница президента США и откровенный критик его администрации. «Потому что он не может признать, что болен или болеют другие люди», — добавила она. По ее словам, усилия Трампа скрыть то, что может быть нелестным в отношении его здоровья, коренится в давнем убеждении, что болезнь «неприемлема и является проявлением непростительной слабости».

В 2018 году сторонние эксперты предположили, что биометрические данные Трампа отражают потенциально серьезные проблемы с сердцем. Год спустя Белый дом опубликовал еще одно медицинское обследование, в котором Трамп официально классифицировался как страдающий ожирением, но при этом отмечалось, что у него улучшился уровень холестерина.

Отчеты о здоровье Трампа являются в значительной степени восторженным, включая его ежегодные медицинские осмотры в Белом доме. Критики утверждают, что эти оценки не соответствуют его возрасту, диете и отсутствию физических упражнений. С другой стороны, известно, что глава Белого дома не употребляет алкоголь и не курит, и оба его родителя прожили долгую жизнь. Со своей стороны, Белый дом сообщил ABC News, что по-прежнему «полностью привержен обеспечению прозрачной и регулярной информации о его [Трампа] состоянии и выздоровлении».

По мнению экспертов по национальной безопасности, склонность Трампа скрывать медицинские проблемы в течение долгих лет в качестве бизнес-знаменитости в Нью-Йорке приобрела новый и более тревожный характер после того, как он стал президентом.