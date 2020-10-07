Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешил рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, глава государства распорядился рассекретить все материалы о скандале с электронной почтой бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон.

Трамп также заявил, что обвинения в свой адрес о якобы связях с Москвой являются «величайшим политическим преступлением в американской истории». «Никаких сокращений!», — написал Трамп.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России «последствия» за предполагаемое вмешательство во внутренние дела страны. Он отметил, что в случае его победы на выборах главы государства попытки России повлиять на американский избирательный процесс не останутся без ответа.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.