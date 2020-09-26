Байден пообещал России «последствия» за вмешательство в дела США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России «последствия» за предполагаемое вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщает NBC.

Байден отметил, что в случае его победы на выборах главы государства попытки России повлиять на американский избирательный процесс не останутся без ответа. Он также в качестве «послания президенту Владимиру Путину» заявил, что не позволит нарушать суверенитет США.

При этом кандидат от демократов подчеркнул, что действующий президент США Дональд Трамп отказывается каким-либо образом противостоять предполагаемому вмешательству в американские выборы.

Ранее Байден назвал Россию противником Соединенных Штатов. Политик также прокомментировал слухи о вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс: он заявил, что за них заплатят цену, и это будет экономическая цена. Помимо этого, демократ добавил, что Китай тоже является серьезным противником США.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.