Байден назвал Россию противником США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию противником Штатов. Его цитирует издание Axios.

Так он ответил на вопрос ведущего во время своего выступления в штате Пенсильвания. Журналист спросил, считает ли демократ Москву врагом Вашингтона. «Я считаю, что Россия — противник. И я действительно так думаю», — указал он. Кандидат в президенты отметил, что также считает Китай серьезным противником Штатов.

Помимо этого, Байден прокомментировал слухи о вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс: он заявил, что за них заплатят цену, и это будет экономическая цена.

10 сентября США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившим манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

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