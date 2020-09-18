Трамп рассказал о потере друзей из-за избрания президентом

Президент США Дональд Трамп потерял всех друзей из-за своего избрания на высший государственный пост. Об этом американский лидер рассказал на встрече с избирателями в Висконсине, пишет РИА Новости.

«У меня были друзья <...> У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело <...> Внезапно я становлюсь президентом США. И теперь они мне звонят: "Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?" Я говорю: "Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет"», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что сейчас ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют ему друзей.

Трамп стал президентом Соединенных Штатов в 2016 году. 27 августа он официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Его основным противником станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.