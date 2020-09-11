Трамп пообещал подавить восстание в США за несколько минут

Американский лидер Дональд Трамп пообещал подавить беспорядки, которые могут начаться в стране в случае его победы на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«У нас есть власть, чтобы сделать это [подавить беспорядки], если мы захотим. Послушайте, это называется восстанием. Я бы предпочел не делать этого, потому что для этого нет причин, но если бы нам пришлось, мы бы сделали это и уложились всего в несколько минут», — заявил глава Белого дома.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа по популярности.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.