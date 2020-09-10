США ввели санкции против трех россиян за вмешательство в выборы

США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившем манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину. Минфин США отмечает, что Россия использует услуги целого ряда людей, чтобы «попытаться посеять раздор между политическими партиями и вызвать внутренние разногласия» в демократических странах.

Под новые ограничения также попал депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, предположительно, с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

С мая по июль 2020 года Деркач демонстрировал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена. На них бывший вице-президент США, в частности, предлагал миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma. Возбуждено дело о госизмене и незаконном использовании «специальных технических средств получения информации».

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.