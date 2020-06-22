На Украине раскрыли размер рекордной взятки за закрытие дела Байденов

Изначальная сумма рекордной взятки за закрытие дела нефтегазовой компании Burisma, с которым связаны имена сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера и бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского, составляла 50 миллионов долларов США. Данную информацию раскрыл бывший сотрудник генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик, передает «Интерфакс Украина».

Он напомнил, что 12 июня несколько чиновников и представителей компании Burisma были задержаны во время передачи агенту Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 6 миллионов долларов.

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Кулик рассказал, что после этого из уголовного дела пропали данные о платежах Байдену. В свою очередь, депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что «Байдены в подозрении были, но исчезли по дороге вместе с еще 44 миллионами долларов, которые и были основной частью взятки». Деркач и Кулик утверждают, что 50 миллионов долларов для закрытия уголовных дел выделил Злочевский.

«Все хорошо заработали. Еще более странным является тот факт, что об отсутствии фамилии Байдена в деле, в котором тот точно фигурирует, заявляет руководитель НАБУ [Артем] Сытник, предлагая не вмешиваться в международные политические процессы. Цинизм предложения зашкаливает», — сказал Деркач.

13 июня Сытник показал, как выглядит взятка в размере шести миллионов долларов наличными. Отдельно он подчеркнул, что кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в данном эпизоде и не имеют отношения к попытке избавить Злочевского от ответственности.

Байденов связывают с делом Burisma из-за того, что Хантер стал членом совета директоров компании в апреле 2014 года. Его приход совпал с крупным коррупционным делом в отношении компании, по причине которого Злочевский покинул Украину. Позднее его даже объявляли в розыск, но в январе 2017-го объявили о закрытии всех процессуальных и судебных действий. При этом Байден в администрации Барака Обамы курировал украинское направление, что дало основание действующему главе США Дональду Трампу обвинять своего будущего соперника на президентских выборах в потакании коррупции.

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