На Украине показали рекордную взятку

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник показал, как выглядит взятка в размере шести миллионов долларов наличными. Ее предлагали за закрытие дела, где фигурирует бывший министр экологии, глава холдинга Burisma Николай Злочевский. Видео с пресс-конференции опубликовано на сайте НАБУ.

Пачки денег в завязанном полиэтиленовом мешке лежали рядом с Сытником на столе. Он подчеркнул, что это рекордная по размеру взятка, которая когда-либо попадала в руки украинских правоохранителей.

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Дача взятки была задокументирована накануне, 12 июня. Ее предлагали самому Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

По словам главы НАБУ, заказчики требовали закрыть эпизод, в котором говорилось о содействии Злочевского в вопросе выдачи Нацбанком стабилизационного кредита для ОАО «Реал банк». Сытник отметил, что бывший министр экологии спешил закрыть уголовное дело перед своим днем рождения, чтобы уже ничего не мешало ему вернуться на Украину.

В качестве посредников задержаны замначальника главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве (ему объявлено подозрение), некое доверенное лицо Злочевского, который имеет отношение к компании Burisma, а также другое доверенное лицо бывшего министра и бывший сотрудник фискальной службы.

Отдельно Холодницкий подчеркнул для журналистов, что кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в данном эпизоде и не имеют отношения к попытке избавить Злочевского от ответственности.

Байденов связывают с делом Burisma из-за того, что Хантер стал членом совета директоров компании в апреле 2014 года. Его приход совпал с крупным коррупционным делом в отношении компании, по причине которого Злочевский покинул Украину. Позднее его даже объявляли в розыск, но в январе 2017-го объявили о закрытии всех процессуальных и судебных действий. При этом Байден в администрации Барака Обамы курировал украинское направление, что дало основание действующему главе США Дональду Трампу обвинять своего будущего соперника на президентских выборах в потакании коррупции.

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