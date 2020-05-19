Байден в разговоре с Порошенко назвал Коломойского занозой в заднице

Бывший вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко назвал олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице. Это следует из аудиозаписи предполагаемой беседы политиков, которую 19 мая опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач, передает «Страна.ua».

Байден в ноябре 2016 года, когда он занимал пост вице-президента США и за месяц до начала национализации Приватбанка Коломойского, позвонил тогдашнему президенту Порошенко и предложил ускорить процесс, чтобы успеть до прихода к власти в США Дональда Трампа, утверждает Деркач. «Я знаю, что сложно. Коломойский — заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно», — заявил тогда американский вице-президент. При Трампе, по его словам, у Украины могут возникнуть проблемы с получением кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

Порошенко на записи говорит, что то, что он услышал, «очень важно». Он готов определить дату, но запускать процесс приватизации нужно 22 ноября, чтобы Верховная Рада успела принять бюджет на 2017 год. По словам тогдашнего президента Украины, Коломойский контролирует часть парламента.

Ранее сообщалось, что из опубликованных Деркачом пленок следует, что Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за увольнение генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность компании Burisma, в которой работал сын политика Хантер Байден.

Коломойскому приписывают влияние на действующего президента Украины Владимира Зеленского, который победил Порошенко на выборах в 2019 году.

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