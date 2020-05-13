Украина запретила возвращать Приватбанк Коломойскому ради денег МВФ

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий возвращать олигарху Игорю Коломойскому национализированный Приватбанк. Это являлось одним из предварительных условий для реализации программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает «РБК-Украина».

Согласно поправкам, если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка (например, в процессе национализации или ликвидации), это все равно не может стать основанием для возвращения бывшим владельцам банка. Однако если их интересы были нарушены, то они вправе потребовать возмещение ущерба, но только в денежной форме. За принятие закона проголосовали 270 депутатов.

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В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов США сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число входит борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земель. Ради получения денег власти также должны были решить конфликт с Коломойским. Это являлось одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова в декабре прошлого года заявила, что программа помощи МВФ станет последней, больше деньги фонда стране не потребуются. Она выразила уверенность, что украинская экономика имеет все шансы стать самодостаточной через три года.

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