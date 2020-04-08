Коломойский заявил о выборе Зеленским пути в никуда

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал принятие Верховной Радой в первом чтении закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».

Коломойский назвал законопроект антиукраинским, а шаги властей — путем в никуда. «Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих», — заявил он.

Бизнесмен подчеркнул, что не обсуждал вопрос принятия закона с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: [Арсения] Яценюка, [Петра] Порошенко, [Владимира] Гройсмана и [Алексея] Гончарука».

Ранее журналисты издания «Страна.ua» сообщали, что закон «Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности» могут рассмотреть во втором чтении без учета более 16 тысяч поправок, внесенных к нему. Его принятие является главным условием для получения Украиной финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ). Закон делает невозможным возврат Коломойскому национализированного в конце 2016 года «Приватбанка». Тогда власти приняли такое решение из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

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