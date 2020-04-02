Порошенко рассказал о выборе между МВФ и наступлением России

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что у всех политиков страны есть выбор между расширением сотрудничества с МВФ и началом наступления России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает русское наступление. Или мы работаем над спасением государства», — заявил он.

Порошенко рассказал, что в данный момент государственный бюджет и социальные фонды имеют дефицит, на покрытие которого и пойдут выплаты от МВФ. В том числе их потратят на поддержку людей, оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса. «У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны», — подчеркнул он.

31 марта Верховная Рада Украины приняла закон, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За документ проголосовали 259 депутатов. Его принятие было одним из требований МВФ для возобновления финансовой помощи стране.

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