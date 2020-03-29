Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

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По его словам, из-за сложившейся ситуации страна оказалась в сложном экономическом положении, и невыполнение денежных обязательств возможно в случае, если Украина останется без помощи от международных партнеров.

«Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — предупредил он.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число вошли борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земель. Кроме того, одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта с олигархом Игорем Коломойским. В случае если бы ему удалось вернуть под контроль национализированный Приватбанк, МВФ отказался бы одобрить новый кредит.

Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если власти выберут дефолт как «легкий ответ на сложные вопросы», то украинцам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривны

17 марта сообщалось, что украинское правительство полностью провалило выполнение бюджета в первом квартале 2020 года. Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предрек дефолт из-за непосильных долговых обязательств страны на внешних и внутренних рынках.

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