Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, из-за сложившейся ситуации страна оказалась в сложном экономическом положении, и невыполнение денежных обязательств возможно в случае, если Украина останется без помощи от международных партнеров.
«Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — предупредил он.
В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года при выполнении определенных условий. В их число вошли борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земель. Кроме того, одним из негласных условий, которое близкие к переговорам источники называли ключевым, было решение конфликта с олигархом Игорем Коломойским. В случае если бы ему удалось вернуть под контроль национализированный Приватбанк, МВФ отказался бы одобрить новый кредит.
Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если власти выберут дефолт как «легкий ответ на сложные вопросы», то украинцам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривны
17 марта сообщалось, что украинское правительство полностью провалило выполнение бюджета в первом квартале 2020 года. Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предрек дефолт из-за непосильных долговых обязательств страны на внешних и внутренних рынках.