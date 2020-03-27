Оценен уровень готовности Украины к кризису

Экономика Украины лучше готова к кризису и ее падение будет на уровне других стран. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, пишет «Интерфакс-Украина».
Он напомнил, что по итогам мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, проседание украинской экономики было значительно больше, чем у соседних государств. В 2009 году ВВП Украины снизился на 15 процентов, тогда как Польша показала положительную динамику роста.
«Сейчас, при сотрудничестве с МВФ (Международный валютный фонд — прим. «Ленты.ру»), мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими», — оценил ситуацию Сологуб, подчеркнув что НБУ работает с правительством над макроэкономическим прогнозом.
Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если власти выберут дефолт как «легкий ответ на сложные вопросы», то украинцам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривны
17 марта сообщалось, что украинское правительство полностью провалило выполнение бюджета в первом квартале 2020 года. Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предрек дефолт из-за непосильных долговых обязательств страны на внешних и внутренних рынках.