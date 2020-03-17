Украине предрекли дефолт

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предрек дефолт в стране. Об этом он рассказал в программе «Vласть vs Vлащенко», видеозапись доступна в YouTube.

«Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — заявил нардеп. Дубинский пояснил, вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно.

Он добавил, что план «выживания страны» в случае отсутствия помощи от Международного валютного фонда (МВФ) у украинских властей отсутствует. «Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — резюмировал Дубинский.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что чересчур стремительный приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма может привести к финансовому краху экономики Украины.

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