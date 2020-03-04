Украинский министр отказался от поста в новом правительстве

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов покинет свой пост. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам собеседника агентства, министр получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.

Портал LB.ua называл Милованова одним из тех, кто сохранит должность в правительстве после отставки кабинета Алексея Гончарука. Сообщалось, что политик возглавит министерство сельского хозяйства, а на должности главы министерства экономики его заменит Роман Жуковский, который в годы президентства Виктора Ющенко работал в секретариате главы государства.

3 марта спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. В январе глава правительства уже подавал в отставку, после того как в сети появились несколько аудиозаписей якобы правительственного совещания. Неизвестный с голосом, похожим на голос премьера, критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики и назвал себя профаном.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что главным кандидатом на пост премьер-министра Украины является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Также стало известно, что назначение Шмыгаля возможно с «испытательным сроком».

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