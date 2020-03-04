Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Решение поддержали 23 из 25 присутствовавших членов комитета. В заседании был объявлен перерыв, после которого ожидается внесение президентом Украины Владимиром Зеленским представления о назначении нового премьер-министра. Профильный комитет Рады должен рассмотреть его и принять решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную главой государства кандидатуру.

Ранее в руководстве президентской партии «Слуга народа» раскрыли возможный состав обновленного кабинета министров. Накануне Зеленский принял решение созвать внеочередное заседание Рады в среду, 4 марта. В повестке депутатов — вопрос о смене премьер-министра и ряда членов правительства.

3 марта стало известно, что фракция правящей партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление действующего премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке.

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