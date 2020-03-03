Верховная Рада Украины получила заявление премьера об отставке

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии.

Источники сообщили журналистам издания, что на заседании фракции «Слуга народа» Разумков огласил просьбу Гончарука принять его отставку.

Ранее источники в Слуге народа заявляли, что главным кандидатом на пост премьер-министра Украины является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Кроме того, источники утверждают, что в новом кабмине могут остаться несколько действующих министров. Среди них называют главу МВД Арсена Авакова, министра образования Анну Новосад и главу Минэкономики Тимофея Милованова.

Ранее сообщалось, что украинский пранкер, известный как Джокер, переписывался с Гончаруком от имени депутата от «Слуги народа». В переписке премьер сказал, что «очень навряд ли» останется на своей должности, но не исключил, что все еще может измениться.

В январе глава правительства уже подавал в отставку, после того как в сети появились несколько аудиозаписей якобы правительственного совещания. Неизвестный с голосом, похожим на голос премьера, критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики и назвал себя профаном.

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