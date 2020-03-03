В партии Зеленского анонсировали обновление правительства

К обновленному правительству Украины должны присоединиться не просто новые лица, а люди с управленческим опытом. Об этом рассказал глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире программы «Свобода слова», видеозапись доступна в YouTube.

Материалы по теме «Эта власть на поводке» В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?

По его словам, нынешнее правительство Алексея Гончарука не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике. Несмотря на это, подчеркнул Корниенко, доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «сохраняется достаточно высоким».

«Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться», — заявил политик, анонсировав изменения в украинском правительстве.

24 февраля сообщалось, что рейтинг Зеленского снизился до рекордных 40 процентов. Социологи отмечают, что только 13 процентов украинцев считают, что нынешняя власть удовлетворяет их ожидания. Более 35 процентов граждан Украины уверены, что правительство Зеленского не пытается улучшить ситуацию в стране, а только имитирует усилия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!