Рейтинг Зеленского и его партии резко упал

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до 40 процентов. Именно столько голосов он получил бы, если бы выборы прошли в течение недели. Об этом свидетельствуют данные аналитической организации «Центр Разумкова».

На президентских выборах в 2019 году Зеленский победил с результатом в 73 процента голосов. Таким образом, его рейтинг к февралю 2020 года упал почти вдвое. Кроме того, уровень доверия к президенту резко снизился с рекордных 79 процентов в сентябре до 51 процента в феврале. Это по-прежнему самый высокий результат среди бывших кандидатов на пост главы государства, однако предпочтения украинцев по поводу других политиков изменились.

Так, 15,3 процента отдали бы голоса за Юрия Бойко, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. На выборах он занял четвертое место. Во время предвыборной кампании оба политика отметились визитом в Москву на переговоры по газу, после чего было заведено несколько уголовных дел. Бойко и Медведчук вернулись в Россию по тому же поводу уже после избрания Зеленского в июне 2019-го.

Материалы по теме «Эта власть на поводке» В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?

Экс-президент Петр Порошенко не прошел бы во второй тур выборов, если бы они состоялись в течение недели — согласно опросу, у него третье место с результатом в 13,5 процента голосов. Четвертая позиция у Юлии Тимошенко, которая на выборах президента весной оказалась третьей — 10,2 процента.

В целом предпочтения участников опроса соответствовали результатам парламентских выборов, которые прошли в июле. Сейчас на них тоже победила бы партия «Слуга народа», но ее результат резко снизился бы с 45,4 до 36 процентов всего за месяц. При этом партии Медведчука и Тимошенко прибавили бы к своему результату по два процента. Результат партии Порошенко практически не изменился бы.

Социологи отмечают, что только 13 процентов украинцев считают, что власть удовлетворила их ожидания. Растет доля респондентов, которые уверены, что правительство Зеленского не пытается улучшить ситуацию в стране, а только имитирует усилия (с 20 до 37 процентов), а также тех, кто считает, что Зеленский ставит частные интересы превыше государственных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!