Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

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Так, по данным на конец января, Зеленскому доверяют менее 50 процентов украинцев. При этом совсем не доверяют президенту 20,5 процента опрошенных, скорее не доверяют — 18,8 процента респондентов.

В то же время еще 28,7 процента украинцев скорее доверяют главе государства, а чуть более 20 процентов выразили полное доверие Зеленскому. Затруднились с ответом 11,3 процента украинских граждан.

Опрос проводился 24-28 января по всей Украине, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2003 респондентов старше 18 лет.

За полтора месяца рейтинг доверия к президенту Украины снизился чуть более чем на 17 процентов. После саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019-го в Париже, всего 25 процентов респондентов высказались о недоверии к Зеленскому, тогда как 67 процентов украинцев ответили, что доверяют главе государства.

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