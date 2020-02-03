Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.
Так, по данным на конец января, Зеленскому доверяют менее 50 процентов украинцев. При этом совсем не доверяют президенту 20,5 процента опрошенных, скорее не доверяют — 18,8 процента респондентов.
В то же время еще 28,7 процента украинцев скорее доверяют главе государства, а чуть более 20 процентов выразили полное доверие Зеленскому. Затруднились с ответом 11,3 процента украинских граждан.
Опрос проводился 24-28 января по всей Украине, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2003 респондентов старше 18 лет.
За полтора месяца рейтинг доверия к президенту Украины снизился чуть более чем на 17 процентов. После саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019-го в Париже, всего 25 процентов респондентов высказались о недоверии к Зеленскому, тогда как 67 процентов украинцев ответили, что доверяют главе государства.