Президента Украины Владимира Зеленского окрестили «одним из самых влиятельных людей в мире». Соответствующий пост пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель разместила на своей странице в Facebook.

По словам Мендель, за семь месяцев ее работы на должности пресс-секретаря самым главным достижением является первая обложка Time с главой Украины. «Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году», — написала она.

Ранее журнал «Фокус» назвал самых влиятельных людей Украины в 2019 году. Возглавил рейтинг Владимир Зеленский, второе место занял глава его офиса Андрей Богдан. Также в топ-5 вошли олигарх и филантроп Виктор Пинчук, олигарх Игорь Коломойский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский попал на обложку журнала Time в декабре прошлого года. Это первый случай в истории, когда фото украинского главы государства появилось на обложке Time. Посвященная Зеленскому статья называется «Как президент Украины Владимир Зеленский справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира». На передовице его охарактеризовали как «человека посередине»: по словам журналистов Time, президент Украины находится между американским и российским главами государств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!