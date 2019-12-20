Названы самые влиятельные украинцы 2019 года

Журнал «Фокус» назвал самых влиятельных людей Украины в 2019 году. Первая часть ежегодного рейтинга «топ-100» опубликована на сайте издания.

«Фокус» отмечает, что по сравнению с рейтингом 2018 года список самых влиятельных украинцев обновился примерно наполовину. Большинство попавших в него людей — 61 процент — являются политиками и чиновниками. Треть попавших в рейтинг украинцев моложе 40 лет.

А вот число женщин в рейтинге остается низким — среди ста самых влиятельных украинцев оказалось только 20 женщин. В первой двадцатке нашлось место для двух — лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и министра финансов Оксаны Маркаровой, которые заняли 15-е и 20-е места соответственно.

Возглавил рейтинг в этом году президент Украины Владимир Зеленский, а второе место занял глава его офиса Андрей Богдан. Также в топ-5 вошли олигарх и филантроп Виктор Пинчук, олигарх Игорь Коломойский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей и явлений на Украине», составленный на основе опроса украинских политологов, был опубликован украинским изданием «Вести». В нем первое место также занял Владимир Зеленский, однако вторая строчка в рейтинге была отдана американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Политологи объясняли это решение тем, что именно Сорос является вдохновителем реформ, которые пытаются проводить украинские власти с 2014 года.

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