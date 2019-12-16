Украина попала в топ-40 самых могущественных стран мира

Украина заняла 39-е место в топ-40 самых могущественных стран мира. Список опубликовал американский политический журнал U. S. News & World Report.

Перечень составлен аналитиками BAV Group и Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете. При составлении рейтинга авторы ориентировались на экономику, военную мощь, политическое влияние и лидерство в мире, а также роль в международных альянсах.

Рейтинг возглавили США, Россия и Китай. Украина оказалось в нем выше Финляндии и Польши, однако ниже Люксембурга, Белоруссии и Вьетнама.

Ранее сообщалось, что Украина стала одним из мировых лидеров по уровню заболеваемости корью. В отчете ВОЗ говорится, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.

Кроме того, страна попала в пятерку стран мира с самым высоким уровнем гибели людей от взрывов наземных мин и самодельных взрывных устройств вместе с Афганистаном, Мали, Нигером и Мьянмой.

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