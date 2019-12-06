Заболеваемость корью на Украине оказалась на уровне Сомали и Конго

Украина стала одним из мировых лидеров по уровню заболеваемости корью. Информация об этом опубликована на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В отчете ВОЗ говорится, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.

Всего за 2019 год корью заболели 413 тысяч человек, однако это число только официально зарегистрированных случаев.

В начале февраля сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина. На эту страну пришлось более половины общего числа заболевших (53 тысячи человек). В целом же в Европе за прошлый год заразились 82 тысячи человек, что является рекордным показателем за десятилетие.

В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».

Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности слепоту или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента.

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