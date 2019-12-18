«Яндекс» назвал главных персон года для россиян

Аналитики компании «Яндекс» назвали наиболее популярных у пользователей в 2019 году персон. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Чаще всего посетители поисковика интересовались президентом Украины Владимиром Зеленским, гейм-дизайнером Хидео Кодзимой и эко-активисткой Гретой Тунберг. Также в рейтинг попали артистка Билли Айлиш и оппозиционный политик Любовь Соболь.

Отдельный рейтинг в «Яндексе» составили по персонам, интерес к которым у россиян возник на фоне новостей об их смерти. Среди этих знаменитостей — Юлия Началова, Кирилл Толмацкий и Сергей Доренко.

Из событий, произошедших в 2019 году, пользователей чаще всего интересовали выборы на Украине, пожар в Парижском соборе Нотр-Дам, а также митинги в Москве и катастрофа самолета Superjet 100 в Шереметьеве.

Ранее 10 самых популярных людей 2019 года среди россиян назвали в подразделении компании Google. На первых строчках рейтинга оказались Началова и Толмацкий, а также актриса Анастасия Заворотнюк.

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