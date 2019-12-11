Google назвал самых популярных персон у россиян

Российское подразделение компании Google назвало 10 самых популярных людей 2019 года у пользователей из России. Топ был представлен в ходе мероприятия «Год в поиске», его трансляция доступна на YouTube.

Лидером рейтинга популярных персон у россиян стала певица Юлия Началова, скончавшаяся в марте. Также в список попали рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, и актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Единственным иностранцем в рейтинге стал президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность главы государства в мае.

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В топ-10 также попали другие публичные персоны, скончавшиеся в 2019 году: журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко и фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Также 2019-ом многие россияне гуглили продюсера Бари Алибасова. В июне он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», из-за чего получил ожог пищевода. Однако из-за его достаточно быстрого восстановления в отравление поверили не все.

Интересовали россиян и участники громких судебных процессов. Среди них журналист «Медузы» Иван Голунов и два фигуранта «московского дела» — студент Высшей школы экономики Егор Жуков и актер Павел Устинов.

Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков, но грубые нарушения при задержании и сомнения в корректности уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс. Через несколько дней дело против журналиста было закрыто, но расследование в отношении правоохранителей продолжается.

Жукова осудили на три года лишения свободы условно за экстремизм из-за видеороликов, опубликованных в его YouTube-блоге. Устинова первоначально приговорили к 3,5 года колонии за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 3 августа. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. Через несколько дней суд заменил реальный срок на один год лишения свободы условно.

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