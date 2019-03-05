Google вернул российским пользователям Крым

Ошибка, по которой картографический сервис Google у пользователей из России причисляли Крым к Украине, устранена. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает ТАСС

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на iOS видела неверную информацию» — пояснили в Google.

Там заверили, что всеми силами стараются объективно изображать спорные регионы и отображать названия и границы в локальных версиях сервиса в соответствии с местными законами.

Крым на Google Maps обозначен российской территорией только для пользователей из России. Для всего остального мира он указан как спорный субъект. Компания отмечала, что для россиян отображался украинским по ошибке.

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