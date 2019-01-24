В Google объяснили ситуацию с «российским» и «спорным» Крымом

Представитель Google заявил, что на картах компании Крым отображается в качестве российского региона в случае, если пользователь пользуется сервисом из России. Об этом заявил председатель профильного комитета по информационной политике Леонид Левин, сообщает РИА Новости.

«С нами связался официальный представитель компании Google, который также официально подтвердил, что на территории России Крым показывается на картах компании как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория», — объяснил депутат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отдал поручение позвать в Госдуму представителя Google из-за того, что на картах Крым не указан как регион в составе России. Политику сервиса в отношении российских территорий спикер нижней палаты парламента назвал нарушением Конституции и потребовал донести до американских представителей российскую позицию.

20 января сенатор от республики Крым, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков предложил ввести ответственность за неверное указание российских субъектов на карте, в том числе Крыма.

В июле 2018 года разразился скандал из-за написания Крымского моста. На картах Google он был подписан на украинском языке. Если пользователь изучал сооружение со стороны Таманского полуострова, название отображалось на русском языке. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов назвал смешной «выходку» сотрудников Google Maps и предположил, что компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии».

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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