Госдума захотела разобраться с Google из-за Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google в связи с неверным указанием на карте территориальной принадлежности Крыма. Об этом в четверг, 24 января, сообщает ТАСС.

«Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов», — сказал он на пленарном заседании.

Он отметил, что членам комитета по безопасности нужно донести до американской компании российскую позицию.

20 январе газета «Известия» сообщила, что в России могут ввести ответственность за неверное указание на картах территории страны, в том числе Крыма. Соответствующий законопроект разрабатывает член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Крым воссоединился с Россией по итогам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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