В России предложили ввести штраф за неправильное обозначение Крыма

В России введут ответственность за неверное указание на картах территории страны, в том числе Крыма. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сенатора от республики Крым, члена комитета по международным делам Совета Федерации Сергея Цекова.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в течение трех месяцев. Пока решается вопрос, как закрепить в законодательстве понятие «изображения карты России» и определить порядок его применения.

Газета уточняет, что в настоящее время в России не предусмотрено наказание за некорректное отображение государственных границ. Но подобная практика есть в других странах. Например, в Китае за такое штрафуют на сумму до 200 тысяч юаней (это более 30 тысяч долларов), а в Индии за это предусмотрено уголовное наказание.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легитимно.

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