Google назвал украинизацию Крыма ошибкой

Google объяснил техническим сбоем обозначение Крыма украинским на своих картах. Директор по взаимодействию с органами государственной власти в Google Russia Марина Жунич заверила, что в некорректном отображении территориальной принадлежности полуострова не было политического подтекста. Ее слова процитировал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

Ошибку пообещали исправить в ближайшее время, сказал Пискарев после встречи с Жунич. Ранее комитет пожаловался на Google генеральному прокурору России Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову.

Представители компании не стали отрицать, что Крым показан как российский регион только для пользователей из России. Для остальных стран он отображался как «спорная территория».

Госдума также призвала к ответу компанию Apple, на картах которой Крым и Севастополь тоже значатся украинскими.

Крым стал территорией России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина, Евросоюз, США и другие страны его итоги не признают. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!