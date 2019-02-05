Госдума оставила в покое Google и взялась за Apple с украинским Крымом

Госдума обратится в Генпрокуратуру из-за отображения на картах Apple Крыма и Севастополя в составе Украины. Соответствующее протокольное поручение было принято нижней палатой парламента во вторник, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

Автором инициативы стал депутат от ЛДПР Александр Старовойтов. «Считаем целесообразным […] направить запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с целью препятствования нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple», — говорится в протокольном поручении.

24 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил позвать в Госдуму представителя Google для дачи объяснений по этому вопросу. Политику сервиса в отношении территорий России председатель нижней палаты тоже назвал нарушением Конституции и потребовал донести до американских представителей российскую позицию.

В корпорации Google ответили, что на их картах Крым отображается в качестве российского региона в случае, если пользователь пользуется сервисом из России. За рубежом он показывается как спорная территория.

Крым стал территорией России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны его итоги не признают. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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