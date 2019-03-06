Крым захотел вернуться в Россию на всех картах мира

Замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых отреагировал на исправление в Google Maps ошибки с принадлежностью Крыма для российских пользователей. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Первых, компания приняла правильное решение, поскольку никогда не поздно признать ошибки. Он выразил надежду, что Google «продолжит прилагать усилия для объективного отображения названий и границ в отношении Крыма и в других странах», поскольку их правительства вводят граждан в заблуждения по поводу принадлежности полуострова.

Первых добавил, что Google необходимо занять однозначную позицию и отображать Крым российским на картах по всему миру.

5 марта стало известно, что Google устранил ошибку, по которой картографический сервис причислял Крым к Украине для некоторых пользователей на iOS из России.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал , что действия Google нарушают Конституцию, и призвал думский комитет по безопасности донести до американской компании российскую позицию.

Крым на Google Maps обозначен российской территорией только для пользователей из России. Для всего остального мира он указан как спорный субъект.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Этому предшествовал референдум, результаты которого отказываются признаваться Украина, Евросоюз, США и другие страны. Москва настаивает на соответствии процедуры нормам международного права.

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