«Дело Голунова» засекретили

Следствие засекретило материалы уголовного дела о сбыте наркотиков, в рамках которого был задержан журналист Иван Голунов. Об этом в Басманном суде Москвы сообщил следователь, возражая против истребования материалов дела для проверки, передает «Интерфакс».

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался в суд на бездействие следствия. По его словам, сотрудники Следственного комитета России (СКР) устроили волокиту и уже несколько месяцев не принимают никаких решений в отношении полицейских, которых подозревают в подбрасывании наркотиков Голунову. Защитник попросил передать это дело ФСБ. 1 ноября Басманный суд истребовал у СКР материалы проверки по делу журналиста.

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Сотрудники СК, занимавшиеся делом Голунова, не бездействуют, но заняты сейчас расследованием другого резонансного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, пояснил источник агентства.

Ранее в ноябре Голунов пришел на заседание в Басманный суд в бронежилете, его сопровождали сотрудники спецслужб.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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