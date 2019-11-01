Голунов пришел в суд в бронежилете

Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает издание Baza.

Голунов пришел в бронежилете, его сопровождают два сотрудника спецслужбы. Рассмотрение жалобы проходит в Басманном суде Москвы.

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Адвокат Голунова заявляет, что следователи четыре месяца бездействуют и не дают ему ознакомиться с материалами проверки задерживавших Голунова полицейских.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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