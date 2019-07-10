Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова

Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта. Фрагмент их переписки был показан в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.

Из переписки следует, что представитель Алибасова общался с медиком примерно за месяц до отравления. Он обсуждал возможные причины госпитализации музыканта. «Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал помощник. Врач согласился с этим.

После публикации скриншотов Алибасов покинул студию.

В ходе программы продюсер прошел проверку на детекторе лжи. Она показала, что артист намеренно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». По словам полиграфолога, Алибасов немного отпил вещество так, чтобы оно почти не попало в пищевод, а затем сплюнул.

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