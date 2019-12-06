Студента ВШЭ Жукова приговорили к условному сроку за экстремизм

Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ, блогера Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает «Медиазона».

Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.

Жуков вину не признал, но подтвердил, что записи действительно публиковал он. При этом он настаивает, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и называет себя сторонником мирного протеста.

Поддержать Жукова в суд пришли актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов, журналисты, а также проректор ВШЭ Валерия Касамара.

Обвинение просило приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима, а также запретить ему пользоваться интернетом на 2,5 года. Защита утверждала, что обвинительное заключение «абсурдное», и просила об оправдательном приговоре, передает «Интерфакс».

Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, позднее ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Преследование по обвинению в участии в беспорядках прекратили за непричастностью к преступлению.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы были назначены на 8 сентября. По итогам задержали свыше тысячи человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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