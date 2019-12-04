Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

«Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана», — сказал прокурор.

Студент вину не признал. «Медиазона» уточняет, что на допросе он сказал, что против любых форм насилия на протестах и поэтому не мог призывать к этому.

Жукова задержали на несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля. Сначала ему было предъявлено обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 1 статьи 212 УК). Позднее дело переквалифицировали на экстремистскую статью 280 УК.

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