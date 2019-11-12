Лучшие правоведы обсудят обвинения по делу о массовых беспорядках в Москве

Необходимо оценить соразмерность обвинений в отношении фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Его цитирует ТАСС во вторник, 12 ноября.

По его словам, он уже ознакомился с деталями обвинений, некоторые вызывают вопросы. «Считаю необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности», — сказал он.

Он также отметил, что к участию в заседании будут приглашены лучшие правоведы, входящие в состав Совета. Заседание комиссии планируется провести 13 ноября.

По данным МВД, в несанкционированном шествии 27 июля в Москве приняли участие более 3,5 тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках были арестованы 15 человек. Позже в отношении шестерых фигурантов уголовное преследование было прекращено.

Массовые акции протеста проходили с конца июля из-за недопуска ряда оппозиционных кандидатов до участия в голосовании на выборах в Мосгордуму.

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