Россия выступила за невмешательство стран во внутренние дела друг друга

Россия предложила создать и подписать европейским партиям меморандум о невмешательстве во внутренние дела друг друга. С таким предложением на конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», которая проходит в Калининграде, выступил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Подписать соответствующий дипломатический документ было предложено Народной партии Испании, партии «Лига Севера» (Италия), АКЕЛ (Кипр), «Ени Азербайджан», «Процветающая Армения», «Фидес» (Венгрия), Новая Демократия (Греция), республиканское общественное объединение «Белая Русь» (Белоруссия), Сербской прогрессивной партии и Сербской народной партии, члены которых присутствовали на конференции.

Турчак отметил, что среди принципов России в отношении безопасности европейского континента — уважение суверенитета, политической независимости, равенства европейских стран и невмешательство во внутренние дела друг друга.

Об иностранном вмешательстве в дела России сообщал 19 августа 2019 года и зампред фракции «Единая Россия» в парламенте Андрей Исаев. Он назвал эту ситуацию «более чем очевидной». В качестве примера таких действий депутат привел прямые призывы к участию в несанкционированных акциях на государственных каналах США и Германии, а также размещение на сайте американского посольства данных о точках сбора протестующих в Москве.

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