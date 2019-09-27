Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве во внутренние дела России

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) отвергла обвинения Госдумы во вмешательстве во внутренние дела России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) в комментарии агентству рассказал, что Совет по вещанию DW обсудил обвинения комиссии Госдумы на заседании в Берлине и пришел к выводу, что репортаж СМИ из России «ни в коей мере не является нежелательным».

Председатель Совета Карл Юстен (Karl Jüsten) заявил, что DW ожидает от российских властей обеспечения свободной работы ее корреспондентов в России. «Свободный обмен информацией имеет первостепенное значение, и это включает в себя способность сотрудников Deutsche Welle работать беспрепятственно», — заключил он.

Ранее думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России потребовала рассмотреть вопрос о дальнейшей аккредитации Deutsche Welle в России. Члены комиссии усмотрели нарушение антиэкстремистского законодательства «в целом ряде публикаций издания», в частности, о Северном Кавказе.

Также группа депутатов нашла признаки оправдания экстремизма в публикациях Deutsche Welle о блогере Владиславе Синице, которого осудили за распространение в соцсетях призывов к расправам над детьми силовиков. 3 октября Мосгорсуд проверит законность этого приговора.

Кроме того, на заседании комиссии было представлено заключение эксперта-лингвиста, который пришел к выводу о том, что журналисты DW призывали россиян участвовать в несанкционированных акциях. Имя и фамилия автора этой экспертизы не приводились.

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