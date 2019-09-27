Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за оправдание экстремизма

Журналисты немецкого СМИ Deutsche Welle призывали россиян участвовать в несанкционированных акциях, пришел к выводу эксперт-лингвист, заключение которого представили на заседании думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Снимок заключения в Telegram опубликовала советница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Речь идео о твите «Москва, выходи!», который 27 июля появился в Twitter-аккаунте Deutsche Welle. Имя и фамилия лингвиста, анализировавшего запись, не приводится.

Кроме того, комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства «в целом ряде публикаций издания», в частности, о Северном Кавказе, говорится на сайте Государственной думы. Также группа депутатов нашла признаки оправдания экстремизма в публикациях Deutsche Welle о блогере, которого осудили на пять лет за распространение в соцсетях призывов к расправам над детьми силовиков. 3 октября Мосгорсуд проверит законность этого приговора.

Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что в МИД будет направлена просьба рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. Материалы расследования также направят в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России, Роскомнадзор и Минюст «для включения Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента».

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана в августе, во время протестов в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Возглавляющий ее Пискарев руководит комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Зампред фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента выражал уверенность в том, что ситуация с иностранным влиянием на протесты в столице «более чем очевидна».

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