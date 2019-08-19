В Госдуме заявили об иностранном вмешательстве в дела России

На внеочередном заседании Совета Госдумы создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России во время протестов в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, комиссию возглавил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Парламентарий запросил у МИД, правоохранительных органов и Роскомнадзора информацию о вмешательстве извне.

Зампред фракции «Единая Россия» в парламенте Андрей Исаев назвал «более чем очевидной» ситуацию с иностранным влиянием на протесты в столице. В качестве примера таких действий депутат привел прямые призывы к участию в несанкционированных акциях на государственных каналах США и Германии, а также размещение на сайте американского посольства данных о точках сбора протестующих в Москве.

Политик предложил представить, что было бы, если бы российский телеканал RT или агентство Sputnik выступили бы с призывами «Берлин выходи» или «Париж выходи». Также Исаев заявил о существовании «тренировочных лагерей в Прибалтике» и «регулярном инструктаже» представителей несистемной оппозиции со стороны США.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения, либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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