Мосгорсуд проверит законность приговора блогеру Синице

Мосгорсуд 3 октября проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет за пост в Twitter с призывами к расправам над детьми силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание по жалобе на приговор переназначено на 3 октября на 10:00», — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Ранее сообщалось, что заседание пройдет 15 октября.

Приговор Синице был вынесен 3 сентября. Прокурор просила приговорить блогера к максимальному сроку — шести годам лишения свободы. По данным экспертов, в твите Синицы содержались призывы к насильственным действиям против силовиков, признаки угрозы и возбуждения ненависти к ним. Блогер признал факт размещения записи с угрозами, но отверг обвинения в экстремизме.

Синица стал известен под псевдонимом Макс Стеклов, когда опубликовал 31 июля твит в ответ на вопрос о целесообразности деанонимизации силовиков. Тогда Синица написал следующее: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео (документальная запись с издевательствами над людьми и их последующей смертью — прим. Ленты.ру)». Вскоре личность Макса Стеклова была установлена, и Синица 5 августа был арестован Пресненским районным судом Москвы.

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