Госдума проверит на нарушения закона «Голос Америки», «Медузу» и «Би-би-си»

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, проведет проверки некоторых СМИ на нарушения российского законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя комиссии Василия Пискарева.

В поле зрения комиссии попали «Медуза», «МБХ Медиа», «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и «Русская служба Би-би-си».

Ранее сообщалось о планирующихся проверках сервисов Google и Facebook. Пискарев также заявил, что попросит МИД принять решение о дальнейшей аккредитации немецкой Deutsche Welle, в публикациях которой комиссия нашла признаки оправдания экстремизма.

В сентябре Роскомнадзор выявил политическую рекламу в сервисах Google, Facebook и Youtube. По данным ведомства, это происходило в ходе российских выборов 8 сентября. Факты нарушений передали в комиссию Госдумы.

Позднее в Google заявили, что компания поддерживает ответственную политическую рекламу. По мнению сотрудников, она обязана соответствовать законам страны. Компания Facebook отметила, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства России должны нести рекламодатели, а не площадка. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обвинил компании в применении двойных стандартов при размещении политической рекламы.

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