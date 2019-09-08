Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в российские выборы

Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google, Facebook и Youtube в ходе российских выборов 8 сентября, проинформировал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Его слова приводит ТАСС.

Факты нарушений будут переданы в комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, уточнил он.

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Ранее в воскресенье первый зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что многие материалы Google следует расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Он предположил, что компания может отточить механизмы влияния в преддверии выборов в 2021 2024 годах.

Аналогичное обвинение в адрес Google и Facebook озвучил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, граждане выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов. Президент Владимир Путин уже проголосовал на выборах в Мосгордуму, кампания в которую проходила на фоне протестов.

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