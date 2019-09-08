В ЦИК рассказали об отбитых хакерских атаках

Портал Центризбиркома России в субботу, 7 сентября, подвергся хакерским атакам, все были отбиты, сообщил член ЦИК Антон Лопатин. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные», — сказал Лопатин.

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По его словам, в единый день голосования портал ЦИК работает без сбоев, а система надежно защищена.

Ранее в воскресенье глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич усмотрел в действиях компаний Google и Facebook признаки вмешательства во внутренние дела России.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, граждане выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов. Президент Владимир Путин уже проголосовал на выборах в Мосгордуму, кампания в которую проходила на фоне протестов.

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